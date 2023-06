Calciomercato Palermo, status City Group: conferme, cessioni e 7 innesti per la A…

Grandi manovre con vista sulla Serie A. Il Palermo ha delineato una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato per potenziare l'attuale organico e puntare decisamente al salto di categoria nella prossima stagione. L'identikit degli innesti da centrare è già stata tracciata da management e scouting del club targato City Football Group, elementi di esperienza e personalità e giovani di talento e prospettiva ma con un comprovato background in Serie B. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle linee guida che ispireranno l'operato di Rinaudo nella sessione estiva di calciomercato appena cominciata. L'obiettivo è quello di ultimare almeno sette operazioni in entrata ripartite tra i vari comparti della squadra, ma è prioritario e propedeutico stabilire chi degli attuali elementi in rosa sarà riconfermato nella stagione 2023-2024. L'aspetto normativo, legato al numero dei calciatori over 23 tesserabili, costituisce un fattore fondamentale. Al momento, due slot saranno liberati dalle partenze certe di Vido e Masciangelo. In bilico le posizioni di Verre e Tutino, possibili partenti anche Sala ed Elia proprio in virtù dell'anagrafe visto che perderanno lo status di under. Damiani e Broh appaiono i profili sacrificabili in mezzo al campo, in ragione della piena fiducia di Corini in Stulac, Segre, Gomes e Saric. La scelta del modulo orienterà fortemente anche il futuro di alcuni calciatori con specifiche peculiarità, Valente e Soleri potrebbero in quest'ottica essere ceduti in prestito. I profili sondati per la retroguardia, da Lucioni a Cistana, da Ceccaroni al giovane Mattia Viviani del Benevento, lasciano intendere che Marcon vedrà alzare notevolmente il livello di competitività per un amaglia da titolare nel reparto.