Calciomercato Palermo, riflettori su Lucioni e Ceccaroni per la difesa. Rinaudo…

Cercasi solidità, esperienza e leadership per accrescere l'affidabilità del reparto difensivo. Il Palermo vuole colmare le lacune in seno alla sua retroguardia per puntare dritto alla promozione in Serie A. Troppe volte la compagine di Corini, in situazioni di vantaggio, si è fatta rimontare dall'avversario nella stagione appena conclusa. Punti persi per strada e gol subiti per ingenuità o topiche marchiane, errori di matrice individuale o collettiva pagati a caro prezzo. Ragion per cui, il management del club targato City Football Group si sta concentrando principalmente sul reperimento di elementi che alzino sensibilmente il livello nel reparto in sede di calciomercato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sui profili di Lucioni e Ceccaroni, entrambi monitorati con particolare attenzione dalla società di viale del Fante. Contatti avviati con i rispettivi entourage e massima disponibilità a sposare la causa rosanero, ma trattasi di situazioni e trattative ben diverse alla base. Apparentemente più agevole acquistare il cartellino di Lucioni, difensore roccioso, tatticamente sagace e dotato di notevole personalità. Due promozioni in A con Lecce e Frosinone, l'ultimo anno di contratto con il club salentino che non dovrebbe costituire un grosso ostacolo in quanto il calciatore non rientra nei piani di Baroni. Discorso differente per quanto concerne Ceccaroni, reduce anch'egli da un'esperienza al Lecce ma il cui cartellino è di proprietà del Venezia. Proprio con la maglia dei lagunari, Ceccaroni ha conquistato un paio di stagioni addietro la promozione in massima serie. La scadenza del suo contratto nel 2026 con il Venezia complica le cose, poiché una volta incassata la disponibilità del difensore bisognerà trovare un'intesa con la dirigenza veneta per l'acquisizione del cartellino del ragazzo a titolo definitivo. Piace molto anche Cistana del Brescia, altro giocatore che Corini conosce molto bene per averlo avuto alle sue dipendenze nel recente passato. Rinaudo lavora alacremente sul mercato per far compiere un salto di qualità al reparto difensivo, premessa imprescindibile per allestire un arosa competitiva che possa nutrire reali ambizioni di vertice nel campionato di Serie B 2023-2024.