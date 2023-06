Calciomercato Palermo: da Lucioni e Cistana a Bisoli e Sibilli. Verre e Damiani…

Numerosi innesti da centrare e correttivi da apportare in una rosa che ha mostrato una discreta intelaiatura di base ma altrettanti limiti strutturali. Il Palermo di Corini dovrà essere profondamente rivisitato e massicciamente potenziato nella composizione del suo organico per coltivare legittime ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie B. Scouting del club targato City Group al lavoro ininterrottamente da mesi, idem il management con il coordinamento di Riccardo Bigon e la direzione sportiva di Leandro Rinaudo. Diversi i nodi da sciogliere tra uscite e potenziali operazioni in entrata, l'auspicio del dirigente palermitano è quella di muoversi tempestivamente e centrare gli obiettivi principali sul mercato da mettere a disposizione di Corini fin dai primi giorni di ritiro. In evoluzione il futuro di Tutino e Verre. Il jolly offensivo è stimato da Corini, ma i tre milioni richiesti dal Parma per il riscatto del suo cartellinbo vengono reputati decisamente eccessivi dalla società rosanero. Con la Sampdoria, alle prese con il cambio di proprietà e la strutturazione del nuovo management, si dovrà affrontare la questione Verre. Anchr qui molto dipenderà dai programmi e dalle pretese del club doriano, ma permangono ancora concrete chance di permanenza in Sicilia per il talentuoso centrocampista scuola Roma. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa un punto generale sul calciomercato rosanero, provando a focalizzare lo stato dell'arte in ogni reparto. Proprio in zona nevralgica, con le conferme certe di Stulac, Gomes, Segre e Saric, l'elemento sacrificato potrebbe essere Samuele Damiani Scarso minutaggio con Corini per l'ex Empoli, che ha tantissimi estimatori in Lega Pro e numerosi club disposti a puntare su di lui. Bisoli potrebbe, per leadership e qualità tecnico-agonistiche, il plus ideale per il reparto mediano ed il Palermo si sta muovendo forte sul centrocampista del Brescia. In avanti piacciono i profili di Tramoni e Sibilli, talento e duttilità nel roster offensivo al servizio del Pisa edizione 2022-3023. Calciatori graditi a Corini ma trattative particolarmente complesse da portare a termine. Bomber Brunori rappresenta al momento l'unica certezza sul fronte d'attacco per il Palermo del futuro, in bilico anche la posizione di Edoardo Soleri. Piace anche Aye del Breescia, autore del gol del pari nell'ultimo match tra rosanero e rondinelle al Barbera che ha infranto i sogni playoff di Verre e compagni nella stagione appena terminata. Per la difesa i nomi più caldi restano quelli di Lucioni, Cistana e Ceccaroni, con l'ex Frosinone e Lecce che pare davvero molto vicino a sposare la causa rosanero.