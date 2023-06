Calciomercato Palermo, si punta alla qualità: Tello in lista, il Benevento farà la C

Fase topica del calciomercato in casa Palermo. Il ds Leandro Rinaudo, di concerto con il comparto scouting e con la supervisione di Riccardo Bigon, si è mosso tempestivamente per individuare una serie di opzioni papabili in ogni reparto funzionali a potenziare l'organico a disposizione di Corini. L'obiettivo è chiaro: la compagine rosanero deve e vuole competere per la promozione in Serie A nel prossimo torneo cadetto, ragion per cui bisogna sensibilmente alzare il livello della rosa attualmente a disposizione. Un salto di qualità da compiere sotto il profilo tecnico, della forma mentis e della leadership, con l'innesto di calciatori già abituati a vincere ed a lottare per le posizioni di vertice in categoria.