Calciomercato Palermo, piace Tremolada del Modena. Idea Belardinelli tra gli under

Porte girevoli in casa Palermo. Alzare l'asticella delle ambizioni e il livello di competitività della squadra. Questo il must dalle parti di viale del Fante dove Corini, Bigon, Rinaudo e l'area scouting del City Football Group lavorano alacremente per definire strategia e obiettivi in sede di calciomercato. Diversi i nomi accostati in entrata al club rosanero che, contestualmente, pensa anche a chiarire le posizioni di alcuni calciatori che, per motivi diversi, potrebbero non far parte del progetto tecnico 2023/2024.