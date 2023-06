Calciomercato Palermo, Rinaudo stringe i tempi: Lucioni e Bisoli ad un passo. Cistana…

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia propone il consueto punto sul calciomercato del Palermo FC- Il direttore sportivo, Leandro Rinaudo, lavora alacremente, di concerto con il comparto scouting e con la supervisione di Riccardo Bigon, al fine di potenziare l'organico a disposizione di Corini. L'obiettivo è quello di allestire una rosa profona e di qualità, in grado di competere concretamente per il salto di categoria nel prossimo campionato di Serie B. Personalità, esperienza, leadership e minuziosa conoscenza delle tipicità del torneo cadetto. Identikit del rinforzo ideale per alzare cifra tecnica e asticella delle ambizioni in casa rosanero. L'esperto centrale difensivo Lucioni, fresco di promozione con il Frosinone ed il cui cartellino è di proprietà del Lecce, ha già vinto da protagonista ben quattro campionati di Serie B. Il Palermo pare ormai ad un passo dall'assicurarsi le sue prestazioni, forte di un'intesa raggiunta con l'entourage del giocatore e di una trattativa ormai ai dettagli con il club salentino. Situazione molto ben avviata anche per quanto concerne il duttile e sagace centrocampista Dimitri Bisoli, figlio del tecnico del Sudtirol, già protagonista di una promozione in Serie A con il Brescia nel 2018-2019. Venticinque presenze in A con le rondinelle per un calciatore che Corini stima, apprezza e conosce molto bene. Per quanto riguarda il reparto difensivo, restano vive le piste Cistana e Ceccaroni, con il primo vero e proprio giocatore simbolo delle rondinelle, frenato da qualche infortunio di troppo nella stagione appena conclusa, ma da tempo sul taccuino di operatori di mercato e dirigenti di club militanti in massima serie. A centrocampo riflettori puntati su Viviani del Benevento, il Palermo monitora contestualmente anche varie interessanti opzioni syl mercato estero.