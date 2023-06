Calciomercato Palermo, Rinaudo, colpi per la A: da Ceppitelli a Coulibaly, Bisoli…

Rivoluzione o quasi in casa Palermo con Rinaudo che è già al lavoro sul mercato per potenziare la rosa a disposizione di Corini. Cercasi esperienza e qualità per puntare alla Serie A, molti elementi della vecchia guardia potrebbero partire.

Alzare decisamente il livello. Sul piano della cifra tecnica, dell'esperienza e della personalità. Il Palermo deve necessariamente cambiare volto se vuole nutrire concrete chances di promozione in Serie A nella prossima stagione. Gli stati generali del City Football Group ne sono perfettamente consapevoli ed hanno già tarato budget e tracciato linee guida al management del club rosanero per provare a compiere la missione. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulle strategie varate dalla società di viale del Fante in sede di mercato estivo, con il direttore sportivo Leandro Rinaudo già alacremente al lavoro da mesi, al pari del comparto scouting, per individuare gli elementi utili a potenziare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. L'esperienza del tecnico di Bagnolo Mella sulla panchina del Brescia rende più che papabili i profili di Cistana, Bisoli e Aye, calciatori che alzerebbero in modo significativo l'asticella della qualità nei rispettivi reparti di pertinenza. I cosiddetti reduci della vecchia guardia, pilastri dell'era Baldini, non sarebbero più prioritari nelle gerarchie del coach rosanero. Brunori a parte, bomber, capitano, leader tecnico della squadra, sono diversi i protagonisti della promozione in Serie B il cui futuro è particolarmente incerto. Soleri, Damiani e Valente potrebbero essere ceduti in prestito, Marcon dovrebbe restare con il ruolo di potenziale soluzione alternativa ai nuovi acquisti nel reparto difensivo. A questo proposito, il profilo di Ceppitelli del Cagliari è monitorato con particolare attenzione secondo quanto riportato dal noto quotidiano nazionale. Anche sulle corsie dovrebbe profilarsi un deciso cambio di rotta, con Rinaudo pronto ad incastonare nuovi tasselli nel mosaico di Corini con vista sulla Serie A. Piace molto Woto Coulibaly, esterno che ha appena raggiunto la semifinale playoff con il Parma di Pecchia, battuto dal Cagliari di Ranieri dopo un vibrante ed avvincente doppio confronto.