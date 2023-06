Palermo, non solo Bisoli: Viviani e Lucioni vicini, c’è il nodo Tutino. Ceccaroni…

Per quanto concerne la nevralgica, con le conferme certe di Stulac, Gomes, Segre e Saric, l'elemento sacrificato potrebbe essere Samuele Damiani. Scarso minutaggio con Corini per l'ex Carrarese, che ha tantissimi estimatori in Lega Pro e numerosi club disposti a puntare su di lui. Bisoli potrebbe, per leadership e qualità tecnico-agonistiche, il plus ideale per il reparto mediano ed il Palermo si sta muovendo forte sul centrocampista del Brescia. C'è anche il nodo Tutino: il jolly offensivo è stimato dal mister nativo di Bagnolo Mella, ma i tre milioni richiesti dal Parma per il riscatto del suo cartellino vengono reputati decisamente eccessivi dalla società rosanero.