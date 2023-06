Palermo, Brunori rinnova fino al 2027: “Il meglio deve ancora venire”

Il Palermo e Matteo Brunori , avanti insieme. Il club di viale del Fante ha comunicato di aver prolungato il contratto del bomber italo-brasiliano. Il numero 9 rosanero - che nella stagione che lo ha definitivamente consacrato ha messo a segno venti reti tra Coppa Italia e regular season, dopo la grande annata in Serie C culminata con la promozione -si è legato al Palermo FC fino al 30 giugno 2027.

"Questo accordo è l’ennesimo attestato di grande stima nei miei confronti - ha dichiarato Brunori -, da capitano ho il dovere di ricambiare la fiducia del Palermo FC e del City Football Group con i fatti per conquistare a pieno un posto nella storia di questo Club. A Palermo ho raggiunto l’apice della mia carriera e non voglio più fermarmi perché il meglio deve ancora venire. La testa è già al prossimo campionato, sappiamo quello che vogliamo. Daremo tutto in campo, vogliamo regalare la vera gioia alla nostra gente".