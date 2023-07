Calciomercato Palermo, Massolo nel mirino di Zeman: c’è il Pescara sul portiere rosa

Il Palermo ha da poco confermato Mirko Pigliacelli con un rinnovo di contratto ( QUI I DETTAGLI ). Il ruolo di secondo portiere invece non è stato ancora chiarito. Samuele Massolo sotto gli ordini di Eugenio Corini non è mai sceso in campo la scorsa stagione e con il suo contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe pensare di lasciare il capoluogo siciliano nell'attuale sessione estiva di calciomercato.

Per uno degli eroi della cavalcata vincente in Lega Pro con Silvio Baldini alla guida c'è il Pescara di Zdenek Zeman. Massolo con interventi decisivi e rigori parati aiutò non poco i rosanero a vincere quei playoff entranti di diritto nella storia del club oggi targato City Football Group. Gli zero minuti concessi ed il possibile arrivo di Sebastiano Desplanches a Palermo potrebbero spingere il classe 1996 alla corte del tecnico boemo. Secondo quanto riportato da "Rete8" attualmente la società del patron Sebastiani ha in rosa il solo Plizzari (richiesto in B) ed ha le necessità di inserire almeno un altro estremo difensore di livello importante in rosa. Seguiranno aggiornamenti.