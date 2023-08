Calciomercato Palermo, GdS: “Morutan e Prati saltano? Rinaudo ha piano B. Corrado…”

Il ds Rinaudo non resterà con le mani in mano ed è pronto ad optare per il "piano B". Per quanto riguarda la zona nevralgica, il mirino si sarebbe spostato su Valerio Verre e Simone Santoro. Il primo ha già disputato in prestito in Sicilia la seconda metà dello scorso campionato ma che oggi alla Sampdoria sta ritrovando spazio anche sotto la guida di Andrea Pirlo. Il secondo del Perugia è una vecchia conoscenza dei rosa, cresciuto proprio nel vivaio del club di Viale del Fante, che però, sempre secondo quanto riportato dal GdS, non rappresenterebbe una priorità per Rinaudo.