Calciomercato Palermo, GdS: Marconi e Mateju in bilico, anche Valente può partire

"A ridosso dell’apertura del mercato invernale le idee del Palermo su come muoversi sembrano abbastanza chiare". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sessione invernale di calciomercato, al via il prossimo 2 gennaio. "Un innesto per reparto, con un paio di milioni a disposizione per operare. È improbabile che l’ossatura della squadra attuale subisca stravolgimenti: le uniche partenze arriverebbero solo di fronte a proposte irrinunciabili o a richieste esplicite dei singoli di cambiare aria", si legge. Ovvero da parte di chi è in scadenza di contratto e per i quali non dovrebbe profilarsi alcun rinnovo.

"In difesa Rinaudo andrà a caccia di un centrale e un terzino destro: andrebbero a sostituire Marconi e Mateju, destinati a lasciare i rosa a giugno ma ritenuti sacrificabili anche a gennaio qualora arrivasse l’offerta giusta". In entrata, sul taccuino del club rosanero vi sarebbe il nome di Dickmann, mentre "si monitora la situazione di Cistana, messo sul mercato da Cellino ma con richieste anche in A". Per Diakité, invece, "la Ternana spara alto (si parte da 2 milioni) e la concorrenza è folta".Chi non dovrebbe lasciare il capoluogo siciliano è Nedelcearu: "lo scenario si ribalterebbe solo se la richiesta di andarsene partisse direttamente da lui, ma è stato il rumeno stesso ad allontanare quest’ipotesi".

Infine, "in attacco è prevista almeno un’operazione nel comparto esterni, dove Valente ha diverse richieste tra B e C e potrebbe partire: per il suo sostituto si punterebbe a un giocatore in grado di competere con Insigne e Di Francesco per il posto da titolare", conclude il noto quotidiano.

