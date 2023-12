Serie B: Pohjanpalo è il re dei bomber, Brunori 2°. Vazquez-Valente primi per assist

Alle spalle di Pohjanpalo , primo anche per reti alle quali ha partecipato (23, sommando i suoi 6 assist) "ci sono sei simboli dell’anno che è stato", prosegue la Rosea. Secondo a quindici gol, infatti, c'è Matteo Brunori , "punta di quel Palermo che si sta rilanciando nella corsa ai primi due posti. Le 8 reti segnate in questa stagione - tre proprio a Venezia - sono la base per le ambizioni rosanero", scrive il noto quotidiano. Seguono Lapadula (14), Benedyczak del Parma (14), Coda (13), Casasola della Ternana (12) e Cutrone del Como (12).

E se Pohjanpalo è in testa per i gol fatti, i re degli assist della Serie B nel 2023 sono stati due: a quota 8 ci sono Franco Vazquez (3 nel Parma, 5 per la Cremonese) e Nicola Valente del Palermo (5 nella scorsa stagione, 3 in questa). Mentre il re delle occasioni create è Cesar Falletti (72), quello dei tiri totali Patrick Cutrone (105).