Calciomercato Palermo, Gds: “Idea Federico Redondo, figlio dell’ex Real Madrid….”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia, nella sua consueta disamina sull'evoluzione delle strategie di mercato del Palermo FC, si sofferma sul reparto di centrocampo. Recuperato Stulac, con l'arrivo del talento serbo Vasic e la partenza di Broh direzione Sudtirol, la compagine rosanero cambierà volto ed equilibri in zona mediana, ma le novità non sembrano essere finite qui. Damiani resta sempre in uscita, sull'altare dei parametri normativi inerenti al limite di tesserati nella lista over, con la Triestina che permane in pole per aggiudicarsi le prestazioni dell'interno ex Empoli e Carrarese. Il noto quotidiano regionale riferisce di un interessamento del club targato City Football Group per Federico Redondo, talentuoso classe 2003 dell'Argentinos Juniors e dell'Under 20 albiceleste. Figlio del noto Fernando, ex giocatore simbolo del Real Madrid e della nazionale Argentina, il ragazzo vanta già trenta presenze tra Copa Libertadores, SiperLiga e Copa Argentina. Regista della selezione sudamericana guidata da Mascherano agli ultimi Mondiali di categoria, Federico Redondo ha già impressionato operatori di mercato e addetti ai lavori per visione di gioco, rapidità di pensiero, doti tecniche e personalità, Inevitabili i paragoni col padre Fernando, playmaker dotato di qualità balistiche e ricercatezza di esecuzione e di pensiero, emblema di classe ed eleganza sul rettangolo verde con la camiseta dei blncos econ l'Argentina. Federico è stato monitorato con molta attenzione dal Milan nelle ultime settimane, così come dai vari comparti scouting dei principali top club europei. Su Dario Saric si registra il sondggio dell'Antalayaspor, ma non è ancora stata formulata alcuina offerta ufficiale al club rosanero. L'intenzione del Palermo sarebbe comunque quella di concedere una seconda chance all'ex Asoli, reduce da una stagione opaca sul cui cartellino la società ha investito quasi 2 milioni la scorsa sessione estiva di mercato.