Calciomercato Palermo, Gds: “Lund affare da 2,5, Corrado lontano. Morutan e Rivas…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul calciomercato rosanero quando la compagine di Corini è ormai in pieno clima campionato alla vigilia dell'esordio nel torneo cadetto contro il Bari di Mignani. Virata del binomio Rinaudo-Bigon per quanto concerne il ruolo di terzino sinistro. con la trattativa molto ben avviata con l'Hacken per il trasferimento a titolo definitivo in rosanero dell'esterno mancino Kristoffer Lund classe 2002. Pista estera battuta da giorni dal management rosanero, una volta apprese le numerose criticità r la folta concorrenza per arrivare a Niccolò Corrado. Jolly difensivo dalla struttura possente, il nazionale danese Under 21 potrebbe arrivare al club targato City Group per una vifra vicina ai 2,5 milioni di euro. Operazione che, se dovesse davvero ultimarsi nelle prossime ore, allontanerebbe definitivamente l'ipotesi di un ritorno di Corrado in Sicilia, bannando di fatto anche le altre opzioni vagliate nel ruolo in queste settimane dalla dirigenza rosanero. Molto complesso l'affare Morutan, con il trequartista rumeno che avrebbe dato priorità al Pisa e pare comunque vicinissimo a firmare con l'Ankaragucu, club di massima divisione turca. Palermo che tiene viva la pista Rivas come attaccante esterno e lavora sempre alla ricerca di un centrocampista, per rinfornzare ulteriormente un reparto in cui dovrebbe uscire Damiani e, in presenza di un'offerta congrua, si potrebbe contemplare anche un'eventuale cessione di Saric. Secondo il noto quotidiano cartaceo regionale, resterebbe l'opzione Verre dalla Sampdoria, qualora il club blucerchiato definisse gli innesti di Linetty o Pereyra in mediana.