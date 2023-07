Calciomercato Palermo, dopo Lucioni c’è il poker: da Ceccaroni a Insigne. Ok Vasic

Vicino alla casacca rosa anche Leonardo Mancuso . L'attaccante milanese è uno dei profili inseguiti da ormai settimane dal management del City Group come partner complementare o alternativa di peso proprio di Brunori . Il classe 1992 è un prodotto del settore giovanile del Milan , il cartellino è di proprietà della Monza ma l'ultima stagione il calciatore ha militato nel Como . Attaccante prolifico e tradizionale, amante dell'area di rigore e del lavoro sulla linea del fuorigioco, quest'anno ha totalizzato sei gol in trentadue partite in Serie B .

Il colpo Vasic è stato ormai battuto. Circa tre milioni di euro il costo dell'intera operazione per il giovane centrocampista del Padova. Un aggiunzione in zona nevralgica che porta capacità d'inserimenti, sana spensieratezza e grande qualità (QUI I DETTAGLI). Altrettanto vicino anche Roberto Insigne (come annunciato nella giornata di ieri). L'attaccante di proprietà del Frosinone dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Palermo a breve per un triennale. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma la società che fa capo al City Football Group ha raggiunto un'intesa di massima sia con il club laziale che con l'entourage del fratello dell'ex Napoli Lorenzo Insigne. Tutte pedine che se sommate all'ufficiale approdo di Lucioni, potrebbero rendere il club del capoluogo siciliano una squadra capace di competere ai piani alti della categoria. In uscita ci sono Damiani, Broh e Soleri. Quest’ultimo ha molte richieste, ma su di lui c’è soprattutto il Pisa. Nessuna proposta concreta ancora per i due centrocampisti che però piacciono in B e C.