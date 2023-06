Calciomercato Palermo, non solo Insigne: Gyasi dello Spezia nel mirino, piace Mesik

Manca qualche dettaglio ma la strada verso la fumata bianca per il trasferimento di Roberto Insigne al Palermo è scorrevole e decisamente in discesa. Piacciono pure Emmanuel Gyasi dello Spezia e Ivan Mesik del Pescara.

"Roberto Insigne ha dato il suo ok al Palermo, mettendo la società targata City Group in cima alle sue preferenze nel panorama di Serie B", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". Si aspetta il via libera per procedere con le visite mediche, per poi porre le firma che legherà l'ex Benevento al club di viale del Fante per due anni.