Calciomercato Palermo, porte girevoli: Bethers nel mirino, Massolo verso la C?

Un nuovo portiere potrebbe approdare alla corte di Eugenio Corini. Secondo quanto riportato da "TuttoC", infatti, il club di viale del Fante sarebbe sulle tracce del giovane portiere di proprietà del Piacenza, Klavs Bethers. Tra i protagonisti della promozione in Serie C del Catania, dove era arrivato in prestito, l'estremo difensore classe 2003 avrebbe messo proprio il Palermo in cima alla lista delle preferenze dopo aver visitato il capoluogo siciliano nei giorni scorsi ed incontrato la dirigenza rosanero. Il portiere lettone, nel dettaglio, è legato al Piacenza da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.