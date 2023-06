Calciomercato Palermo, Fella verso un nuovo prestito: accordo col Padova. Le ultime

Giuseppe Fella - legato al Palermo da un contratto fino al 2025 - è virtualmente un nuovo giocatore del Padova. Secondo quanto riportato da "PadovaGoal", il club che milita attualmente in Serie C avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Palermo per il trasferimento in prestito dell'attaccante classe 1993, la scorsa annata al Monopoli. Una trattativa slegata al possibile arrivo di Aljosa Vasic alla corte di Eugenio Corini. Mancherebbero, infatti, ancora alcuni dettagli per la definitiva fumata bianca, con il talentuoso jolly offensivo classe 2002 che, con ogni probabilità, svolgerà le visite mediche la prossima settimana, prima di firmare il contratto che lo legherà alla società di viale del Fante per i prossimi cinque anni.