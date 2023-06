Palermo, pre-ritiro a Veronello: a luglio amichevole col Bologna

Il Palermo si avvicina sempre di più all'inizio della sua stagione 2023-2024. I rosanero partiranno per Verona il prossimo 5 luglio per tre giorni di pre-ritiro estivo

Novità importanti in casa Palermo FC! La compagine guidata da Eugenio Corini inizierà la sua stagione 2023-2024 a partire da un pre-ritiro nelle vicinanze di Verona. Destinazione che permetterà ai rosanero di lavorare a porte chiuse per tre giorni prima di partire per Ronzone e Pinzolo, in Trentino Alto Adige (dove inizierà il vero ritiro pre-stagionale). Di seguito, il comunicato diramato dal club di proprietà del City Football Group: