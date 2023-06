Calciomercato Palermo, difesa must per la A: Lucioni, sprint Ceccaroni, Ceppitelli…

Blindare la retroguardia per conferire solidità e pragmatismo al percorso agonistico della squadra. Area tecnica e dirigenza del Palermo FC hanno individuato nel reparto difensivo l'anello debole dell'organico che ha chiuso al nono posto il campionato di Serie B 2022-2023. Troppe volte, per fragilità mentale o nervosa, ingenuità individuali o collettive, limiti strutturali e di tenuta, la difesa di Corini non è riuscita a reggere l'urto degli attacchi avversari nel corso della stagione appena conclusa. Urge alzare il livello tecnico, di esperienza e personalità del comparto arretrato se si vogliono legittimare concrete ambizioni di vertice e puntare al salto di categoria. Dell'attuale roster difensivo, Lancini, Bettella e probabilmente Orihuela, potrebbero cambiare maglia e virare verso altre destinazioni. Mateju, Nedelcearu, Buttaro, Graves e Marconi resteranno a dispo9sizione di Corini, ma arriveranno dal mercato almeno altri due elementi di rimarchevole spessore per la categoria. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come la trattativa per l'acquisto dell'esperto centrale Lucioni sia ormai in dirittura d'arrivo: 220 apparizioni nella serie cadetta e le 44 in A per lui. La scia virtuosa di successi, due campionati di Serie B consecutivi vinti, nel 2021/22 con il Lecce e nel 2022-23 con la maglia del Frosinone. Sprint e giorni decisivi anche per un altro profilo di acclarato valore nel reparto: nello specifico il classe 1995 di proprietà del Venezia, Pietro Ceccaroni. i numeri parlano di 134 presenze in Serie B e 37 in Serie A, Piace anche Luca Ceppitelli, ex Cagliari e Bari oggi al Venezia, che vanta una promozione in Serie A con il club sardo e ben 305 presenze tra massima serie e torneo cadetto.