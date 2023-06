Calciomercato Palermo: Castagnini frena Bisoli, bivio Verre. Insigne e Torregrossa…

Fase topica del calciomercato in casa Palermo. Il ds Leandro Rinaudo, di concerto con il comparto scouting e con la supervisione di Riccardo Bigon, si è mosso tempestivamente per individuare una serie di opzioni papabili in ogni reparto funzionali a potenziare l'organico a disposizione di Corini. L'obiettivo è chiaro: la compagine rosanero deve e vuole competere per la promozione in Serie A nel prossimo torneo cadetto, ragion per cui bisogna sensibilmente alzare il livello della rosa attualmente a disposizione. Un salto di qualità da compiere sotto il profilo tecnico, della forma mentis e della leadership, con l'innesto di calciatori già abituati a vincere ed a lottare per le posizioni di vertice in categoria. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il consueto punto sul mercato del Palermo targato City Football Group, sottolineando come la campagna trasferimenti del club di viale del Fante stia per entrare nel vivo e passare alla fase strettamente operativa. Dopo mesi di sondaggi e selezioni è arrivata l'ora di stringere il cerchio, scegliendo e centrando con solerzia gli obiettivi prefissati. In attesa di definire il futuro di Verre, con Daminai tendenzialmente in lista di partenza, il Palermo cerca un centrocampista di personalità, qualità e sostanza. Dimitri Bisoli è quello che maggiormente convince dirigenza e tecnico rosanero, ma la situazione pare complicarsi non poco nelle ultime ore. Poiché, al netto della folta concorrenza per acquisire il cartellino del calciatore, ci sarebbe anche un veemente tentativo di persuasione nei confronti del ragazzo da parte del nuovo direttore sportivo delle Rondinelle, l'ex Palermo Renzo Castagnini, che auspica una permanenza di Bisoli a Brescia anche nella prossima annata in Lega Pro. Se in zona nevralgica dovrebbero arrivare un paio di tasselli, una massiccia rivoluzione si prevede sulle corsie e nel cuore del reparto difensivo. Lucioni, Ceppitelli, Ceccaroni, Cistana, solito poker di profili sotto i riflettori del management del club di Viale del Fante. Nel reparto avanzato resta in bilico il futuro di Tutino e Soleri, piste calde quelle che portano a Roberto Insigne, La Gumina e Torregrossa, con Rinaudo che potrebbe accelerare già nel corso di questa settimana.