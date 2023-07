Jeremie Broh potrebbe dire addio al Palermo in questa sessione di calciomercato: sul centrocampista un club di Serie C

Prosegue a gonfie vele il calciomercato del Palermo FC , con ben cinque acquisti ufficializzati finora. Adesso però inevitabilmente, spazio alle cessioni per il ds Leandro Rinaudo . Manuel Peretti ha già detto addio direzione Recanatese, un altro tra gli indiziati è Jeremie Broh .

In particolare, come riportato dal portale trivenetogoal.it, sul centrocampista nato a Parma ci sono i radar della Triestina, club che milita nel girone A di Serie C.