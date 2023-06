Calciomercato Cosenza, Guarascio vuole ritorno Tutino: Parma, Palermo e Corini…

Una salvezza con il brivido, a fil di cronometro. La zuccata di Meroni, in pieno recupero, ha regalato al Cosenza la permanenza in Serie B nel ritorno del playout contro il Brescia al Rigamonti. Nel match d'andata al "Marulla", Nasti aveva regalato un importantissimo successo di misura ai calabresi, risultato decisivo per la salvezza alla luce del pari in extremis ottenuto al ritorno contro le rondinelle. Viali è riuscito in un'impresa sportiva che appariva a dir poco complicata fino a qualche mese fa, per la gioia del patron del Cosenza Guarascio che, scampato il pericolo di un ritorno in Lega Pro, vorrebbe alzare sensibilmente il livello della rosa in vista della prossima stagione. Viali accoglierebbe di buon grado un quid di estro, tecnica e fantasia per implementare il potenziale offensivo della sua squadra, un profilo ideale per la compagine calabrese potrebbe essere quello di Gennaro Tutino. Già protagonista di una promozione dalla C alla B con la maglia del Cosenza, con undici reti e vari assist all'attivo, Tutino si è poi ripetuto nella successiva stagione in Serie B firmando altre dieci reti. Stimato ed amatissimo dalla piazza, Tutino ha vissuto in maglia rossoblu uno dei frangenti più felici e brillanti della sua carriera. Giunto a gennaio a Palermo, l'ex Parma ha realizzato tre gol e fornito un assist in 18 presenze, faticando a trovare continuità di impiego e rendimento, alternando sprazzi di buona qualità a performance decisamente opache. Guarascio vorrebbe riportare il ragazzo in Calabria, ma la situazione è piuttosto complessa ed in fase di evoluzione al momento. Il cartellino di Tutino è di proprietà del Parma, il Palermo l'ha ingaggiato in prestito con un diritto di riscatto che non eserciterà certo alle condizioni originariamente pattuite a gennaio (3 milioni). Il giocatore piace a Corini che sta valutando o meno l'opportunità di una sua permanenza in Sicilia, riflessioni legate al modulo che utilizzerà la squadra ed alle contestuali contingenze di mercato nel reparto.