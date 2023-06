Palermo, c’è da sciogliere i nodi di gennaio: situazione Verre complicata, Tutino…

Giunto in rosanero a gennaio per implementare la cifra tecnica e di personalità della squadra rosanero, il talentuoso centrocampista non sempre è riuscito ad incidere con la continuità auspicata. La perla balistica contro il Frosinone, assist illuminanti ed alcune giocate d'alta scuola, qualità e fosforo non sempre sostenuti da una condizione atletica ideale. Alcuni problemi fisici hanno condizionato pesantemente rendimento in stagione e continuità di impiego dell'ex Sampdoria, arrivato al club di viale del Fante con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tante le valutazioni in corso tra Corini e la dirigenza targata City Group, idem da parte dell'entourage del centrocampista e del ragazzo. Ovviamente la crisi societaria in casa Sampdoria, con il lieto fine targato Andrea Radrizzani ha rallentato i tempi e complicato gli scenari. Quindi per comprendere meglio il futuro di Verre ci sarà ancora da attendere.