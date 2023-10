Brescia-Bari, Diaw: “Contento per il gol. Vogliamo che sia partita della ripartenza”

“Sono contento per il gol, c’era voglia di raddrizzare una partita e un campionato partiti male. Non era facile reagire, significa che siamo una squadra viva, con del carattere. Nasti è un ottimo giocatore, giovane dal futuro roseo, facile giocare con lui. Dobbiamo lavorare, l’intesa si forma giocando e il tempo è dalla nostra parte. Abbiamo subito il Brescia all’inizio ma la cosa fondamentale è la reazione, dobbiamo continuare così. Il mister ci chiede di andare ad aggredire alti per non far ragionare gli avversari, serve tempo per assimilare questi concetti ma ci siamo. Ho calciato forte e ho sorpreso il portiere sul suo palo, è andata bene così. Vogliamo che questa sia la partita della ripartenza perché non siamo contenti dei risultati, la vittoria serve al morale tanto a noi quanto alla piazza. Non vogliamo ripetere gli errori già fatti, quando tutta la squadra ha in testa qualcosa e si applica per farla diventa difficile affrontarci per qualsiasi squadra. Questo deve essere lo spirito per affrontare le prossime sfide. I nostri tifosi ci seguono sempre ed è brutto deluderli, soffrivamo per noi e per loro, che questo sia un punto di partenza per il futuro”.