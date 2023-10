Brescia-Bari, Marino: “Settimana di lavoro fa bene. Loro concedono poco, ballottaggi…”

Il Bari, vista il momento di grande difficoltà, durante la sosta per le nazionali ha preferito cambiare guida tecnica esonerando Mignani, il condottiero delle scorse due stagioni, in favore di Pasquale Marino. Il mister ex Spezia tra le altre, pratica un calcio offensivo e questo può favorire la vena realizzativa della formazione biancorossa, in questo momento molto carente. All'esordio sulla panchina dei galletti, Marino ha raccolto un pari contro il Modena. Iniziale vantaggio nel secondo tempo con un super gol di Sibilli, ripreso da una magia su punizione di Manconi. Adesso voglia di vincere contro il Brescia. In vista del match, il coach è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni ufficiali riprese da TuttoBari.com: "Una settimana di lavoro in più farà bene a chiunque, dopo aver visto e rivisto la partita sappiamo che in certe situazioni dobbiamo dare qualcosa in più, quello che non abbiamo fatto contro il Modena. I ragazzi stanno cominciando a capire quello che gli chiedo ma devono farlo in fretta, avendo ferocia agonistica quando non siamo in possesso e puliti quando la si conquista. In alcuni momenti non siamo stati lucidi nelle scelte".