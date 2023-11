Bari, Sibilli in vista del Lecco: “Venezia risultato bugiardo. Tifosi state vicini”

Il Bari dopo aver racimolato punti con la cura Marino , nelle ultime uscite ha un po' perso l'effetto del tecnico ex Spezia . Nelle ultime due gare i pugliesi hanno racimolato solo un punto ovvero nel rocambolesco pareggio contro la Feralpisalò . In vista della prossima gara contro il Lecco e sulla sconfitta contro il Venezia ha parlato Giuseppe Sibilli . Di seguito le dichiarazioni:

"Il risultato finale col Venezia è stato bugiardo non meritavamo di perdere 3-0. Questo risultato è stato troppo pesante e cambia la dinamica della settimana. Il clima? Io capisco i tifosi, mi metto nei loro panni, ci chiamiamo Bari ed è normale che perdere dà fastidio. Diamo tutto per vincere le partite, sull'impegno e sul lavoro che mettiamo non ci sono dubbi. L'invito è a starci vicini".