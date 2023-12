Bari, Di Cesare: “Mi auguro di fare altro campionato a gennaio, ora insoddisfatto”

Momento complicato per il Bari . La formazione pugliese viene da tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Dopo l'iniziale scossa dovuta al cambio allenatore, i pugliesi sono nuovamente incappati in una serie di risultati negativi. A tirare le somme ci ha pensato il capitano Di Cesare . Ecco le dichiarazioni ufficiali:

"Tanti auguri a tutti i baresi. Speriamo di festeggiare qualcosa di unico l'anno prossimo, anche se sarà molto difficile. Cosa mi aspetto sotto l'albero di Natale? Il mio augurio intanto è terminare bene le prossime due partite, poi aspettare gennaio per fare un altro campionato, quello che stiamo disputando non mi soddisfa assolutamente"

Dopo aver sfiorato la promozione nella passata stagione, venendo sconfitto sul filo di lana dal Cagliari al San Nicola nella finale play off, il Bari in questa stagione ha avuto grandi difficoltà sia con Michele Mignani all’inizio sia con Pasquale Marino da ottobre in avanti. La squadra pugliese infatti è attualmente undicesima con 21 punti in 17 partite e dista sei punti dal Modena che attualmente occupa l’ottavo posto, l’ultimo che dà accesso ai play off