Bari, a rischio la posizione di Marino: Longo e Cannavaro i possibili successori

Continuano le riflessioni in merito al futuro della panchina del Bari. Dopo la brutta sconfitta contro il Palermo nell’ultimo turno di Serie B, la dirigenza biancorossa sta valutando se dare ancora fiducia a Marino oppure cambiare per provare a dare una svolta. Nelle scorse ore, c'è stato un incontro con Fabio Cannavaro, uno dei candidati alla panchina in caso di svolta.