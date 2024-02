Inter-Juventus, Allegri: “Non ho da rimproverare. Dobbiamo ripartire con l’Udinese”

"Non ho da rimproverare niente ai ragazzi, questa settimana è stata negativa, dobbiamo ripartire con l'Udinese. Chiesa veniva da due settimane dove aveva fatto 2 allenamenti, ho cercato di tenere la partita in equilibrio. Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, ma ai ragazzi non rimprovero niente. Questa è stata una settimana dove nell'arco do una stagione capitano. Dobbiamo riprendere il cammino per raggiungere la Champions. Sono molto bravi negli ultimi 16 metri, hanno più esperienza".