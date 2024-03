Ascoli-Reggiana, Castori: “Partita che si è messa male. Costretti ad accontentarci”

Ascoli e Reggiana si dividono la posta in palio con uno 0-0. Marchigiani che rimangono in dieci per l'espulsione di Viviano . Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Fabrizio Castori :

“Partita che si è messa male anche oggi ed alla fine ci ha costretto ad accontentarci del risultato. Espulsione Viviano? Episodio dubbio che ancora una volta siamo costretti ad accettare anche se ci lascia parecchi dubbi. Non creiamo pericoli ma siamo al quarto risultato utile consecutivo. Giocare tre volte in otto giorni non era facile. Non dobbiamo perdere la fiducia e restare concentrati. Ho preferito partire davanti con D'Uffizi che era uno dei migliori giocatori in questo momento a livello di condizione. Prospettive? Vediamo come siamo usciti da questa gara, dovremo valutare Pedro Mendes, perderemo anche qualcuno che era diffidato”.