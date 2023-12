Aquilani: “Ho pensato di poterla vincere. Espulsione? Ormai ce ne capita sempre una”

Questo il pensiero in sala stampa del tecnico nerazzurro Alberto Aquilani. Il Palermo vince per 3-2 contro il suo Pisa.

Una prestazione gagliarda del Pisa al "Renzo Barbera", capace di dettare ampie trame di gioco nella prima mezz'ora e di recuperare il doppio vantaggio del Palermo ad inizio ripresa. Nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi 35 minuti, i toscani hanno tentato il tutto per tutto nel finale di gara per riacciuffare il pari ma il risultato premia i rosanero vittoriosi per 3-2. Questo il pensiero in sala stampa del tecnico nerazzurro Alberto Aquilani:

"La prendo male, quando perdi non sei mai contento. È un momento dove ci capita spesso, abbiamo fatto una buona partita. Il primo tempo non puoi stare 2-0, manca cattiveria, è una squadra fragile, subisce alla prima mezza occasione. I ragazzi hanno avuto un piglio diverso nel secondo tempo, poi ce ne capita sempre una e l’espulsione ci ha ammazzato ma è corretta. Il risultato e l’umore ci sta condizionando. Ci prendiamo la nostra responsabilità, è una squadra che prova a giocare a calcio ovunque va, anche oggi si è visto. Poi contano i punti e il risultato e sotto questo punto di vista siamo in deficit. Facciamo cento video, analisi, per far migliorare la squadra. Dobbiamo migliorare. Il Palermo ha una rosa molto importante ma ad un certo punto ho pensato di vincerla, sono sincero. Avevamo il pallino del gioco. Demerito nostro. Il Palermo ha giocatori che se stanno bene fanno male".