Insigne: “Affezionato a Corini. Sfogo? Per far capire di non dire cavolate su di noi”

Uno dei migliori in campo della sfida tra Palermo e Pisa, terminata 3-2 in favore dei rosanero in questo posticipo della diciassettesima giornata di Serie B, è stato senza dubbio Roberto Insigne. Autore del gol che ha sbloccato il match, l'ex Benevento e Frosinone ha contribuito alla vittoria anche con due assist rispettivamente per Brunori e Segre. Queste le dichiarazioni del numero 11 rosanero nel post gara in sala stampa:

"Sono contento di aver aiutato i miei compagni a portare a casa la vittoria contro una squadra molto forte, gol lo dedico a moglie e bimbe che mi sono state vicino anche quando facevo fatica a stare a letto per il problema alla schiena. Spero di farne altre di queste prestazioni per arrivare all’obiettivo finale, non per me ma per la squadra. È stato un mese difficile non riuscivo a stare vicino la squadra. È stato un movimento strano in campo a Torretta, mi sono bloccato. Ho fatto alcune terapie per stare bene, abbiamo uno staff importante e ringrazio loro che mi hanno rimesso in piedi. Abbraccio? Sono uscite troppe cavolate, cose che non sono mai successe veramente. Stiamo bene tutti in questo spogliatoio, dimostrazione che siamo un gruppo unito e sano. Sfogo per fare capire agli altri di non dire cavolate nonostante il momento negativo. Il mister è una persona eccezionale, a livello umano top. Mi sono affezionato a lui, ti da e trasmette tanto. Io e il gruppo siamo con lui. Abbiamo giocato contro grandissima squadra ci hanno messo un po’ in difficoltà per fortuna siamo riusciti a fare nostra partita".