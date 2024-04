LE PAGELLE DI PALERMO-SAMPDORIA 2-2. Un pareggio da cui ripartire per costruire la ‘strada’ verso i playoff

Alla prima di Mignani era impossibile vedere un Palermo totalmente decorinizzato in appena tre giorni. Contro la Sampdoria, tuttavia, i rosa dimostrano buona volontà ma anche i soliti limiti caratteriali sui quali si dovrà lavorare per prepararsi a un finale di stagione che può ancora regalare qualche gioia ai tifosi rosanero. Sabato prossimo in casa del Cosenza, i rosa dovranno dimostrare di valere le aspettative della tifoseria.