LE PAGELLE DI CITTADELLA-PALERMO 2-0. Anno nuovo, Palermo vecchio

Di Fabrizio Anselmo

Dopo dieci minuti di buon calcio, il Palermo passa in svantaggio per uno svarione difensivo, resta in dieci per un rosso ingenuo ed evitabile a Stulac nella ripresa e infine subisce il raddoppio senza mai accennare una reazione o una trama di gioco lontanamente accettabile. Sabato prossimo al Barbera contro il Modena, i rosa dovranno dare il massimo per rimettersi in carreggiata.

PIGLIACELLI 5,5

A parte i due gol dove non può nulla, risponde sempre presente quando chiamato in causa.

GRAVES 4,5

Sulla rete di Pandolfi vaga al centro dell'area invece di cercare fisicamente il contatto con l'unico avversario in area. Sul raddoppio non ha particolari colpe ma complessivamente non convince.

NEDELCEARU 5

Sul primo gol non riesce a chiudere l'unica traiettoria di passaggio, mentre sul raddoppio non può nulla contro la velocità e tecnica ancora una volta di Pittarello. Nel resto della partita non deve fare gli straordinari anche se si rende protagonista di un grande intervento in scivolata sul tiro di Pittarello (55').

CECCARONI 4,5

Pittarello lo aggira con una facilità disarmante prima di mettere al centro il pallone dell'1-0. Nel resto della partita alterna buone giocate a disattenzioni.

LUND 5

Mette qualche buon cross al centro dell'area ma non incide. AURELIO (dal 77') S.V. entrato pochi secondi prima del raddoppio, è fuori posizione sul tiro di Vita.