Zenit, l’iniziativa per velocizzare la campagna vaccinazioni: “Compri un biglietto, ti regaliamo il vaccino”

Compri un biglietto, ti regaliamo il vaccino.

Con questo curioso slogan lo Zenit San Pietroburgo ha dato il via alla sua iniziativa per velocizzare la campagna delle vaccinazioni contro il coronavirus su scala nazionale. Dall’avvento della pandemia in poi, tutti i club russi sono quasi sempre riusciti a creare ingressi contingentati nei loro stadi, non facendo mancare ai loro tifosi la possibilità di sostenere dal vivo la propria squadra del cuore. Questo anche grazie alla grandezza degli impianti sportivi, in grado di poter consentire al pubblico presente un adeguato distanziamento sociale durante tutta la durata dei match. Il tifoso sugli spalti è così diventato una priorità. Per far sì che si possa procedere verso un graduale ritorno alla normalità, la società della capitale ha deciso di dare il via alla sua campagna vaccinale contro il coronavirus.

Comprando un biglietto di accesso alla ‘Gazprom Arena’ per una partita dello Zenit, infatti, si potrà direttamente avere accesso al vaccino Sputnik V. Il costo totale è soltanto quello del ticket per il match, con le dosi che verranno somministrate esclusivamente a titolo gratuito. Il tutto sia al fine di creare delle aree ‘covid-free’ sempre più estese, ma anche e soprattutto per velocizzare il processo di immunizzazione in tutto il Paese. Un controllo medico prima, la vaccinazione e il tifo sugli spalti poi. Il tutto per conseguire due finalità di vitale importanza nell’attuale quotidiano: raggiungere l’immunità di gregge e tornare alla normalità.

