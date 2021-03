Verona, a tutto Setti: “Vorrei regalare il vaccino ai miei abbonati. CR7 e la Juventus? Ad Agnelli dirò una cosa”

“Il rumore della gente manca tantissimo a tutti. Spero che dopo Pasqua si possa tornare a ragionare sulle mille persone a partita”.

Lo ha detto Maurizio Setti. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente dell’Hellas Verona, intervistato ai microfoni di ‘Tuttosport’: dai diritti tv, con i club di Serie A che si riuniranno nella giornata di oggi in videoconferenza per provare a trovare un accordo, al futuro di Cristiano Ronaldo, finito sul banco degli imputati dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Ma non solo…

PROGETTO VERONA – “Bisogna modernizzare gli stadi, per il Verona ne sogno uno stile Bayern Monaco. Tornando al Covid, ho un’idea: vorrei regalare il vaccino a tutti i miei abbonati. Sarebbe un bello sforzo, ma i veronesi lo meriterebbero. Mi sono informato e purtroppo per il momento non è possibile, magari lo sarà in futuro. A causa del Covid il Verona ha perso qualcosa come dodici o tredici milioni. Le cessioni estive ci hanno permesso di mitigare i danni, però hanno rallentato il progetto di crescita. L’Hellas comunque è una squadra sensata e in equilibrio dal punto di vista economico”, sono state le sue parole.

DIRITTI TV – “Cercheremo di confrontarci stavolta per poi magari trovare un accordo nella prossima assemblea. Non ho la preclusione per nessun pacchetto, ne faccio una questione economica: per noi i diritti tv sono indispensabili e dobbiamo essere sicuri di averli almeno fino al 2024. Io ho una mia idea: se big come Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno scelto una strada, noi piccole medie dobbiamo stare tranquille e seguirli. Io non sono scettico in assoluto nei confronti dei Fondi, ma non mi convincono certe regole che hanno imposto”.

JUVE FUORI DALLA CHAMPIONS – “Mi dispiace molto per l’eliminazione della Juventus, in Europa tifo tutti i club italiani. Spero che Cristiano Ronaldo resti in Italia. Ma qualora dovesse andare via, Agnelli lo saprà sostituire adeguatamente. Con chi? Mbappé o Haaland sarebbero il massimo. Quando vedo Agnelli glielo dico…”, ha concluso Setti.