Salernitana-Empoli, Nicola: “Vinta con merito. Vogliamo diventare una squadra brava”

Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro la Salernitana

⚽️

Una sconfitta inaspettata per una Salernitana che, dopo la trasferta di Torino, sembrava in piena crescita. L'Empoli si è però imposto all'Arechi in questo anticipo del venerdì della ventiquattresima giornata di Serie A con un 3-1 che manda sempre più sul baratro la formazione granata. L'autogol di Zanoli ha dato il via alle marcature azzurre, con i gol di Niang su rigore e di Cancellieri nella ripresa. Queste le dichiarazioni nel post partita ai microfoni di DAZN del tecnico azzurro Davide Nicola, vincitore contro la propria ex squadra:

"Io non cambio l'idea che ho di queste partite che ci aspettano da qui alla fine. Noi sappiamo che abbiamo iniziato una rincorsa, che abbiamo ad oggi 14 partite alla fine per raggiungere un obiettivo. Partita vinta con merito, bene, difficile, perché abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo, che ci ha veramente fatto spendere fino all'ultima goccia di sudore. Ma non è che vincendo una partita noi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo sicuramente sfruttato la partita per cercare di salire un altro gradino, ma da qua alla fine ne mancano ancora. Mancano ancora tanti punti da fare e quindi a me interessa l'obiettivo finale e soprattutto la concentrazione nella settimana che ci porta a sfruttare la partita che arriva. Perché è vero che devi fare un tot di punti, ma è anche vero che i punti li fai concentrandoti solo sulla partita che devi fare al momento. Quindi oggi abbiamo fatto bene e sono contento per i ragazzi, perché anche in un momento di difficoltà sull'1-1 hanno tenuto bene il campo, ho visto comunque un discreto ordine. Certo dobbiamo ancora migliorare l'intensità delle uscite fuori a pressione, ma quello arriverà con l'adattamento alle richieste che stiamo cercando di fargli".

PROVA -"Se fossimo una grande squadra saremmo in un'altra posizione di classifica. Di sicuro vogliamo diventare una squadra brava, proporre e limitare gli avversari. Oggi io ho visto anche tante giocate, per il primo tempo secondo me siamo stati abili a parte magari 5-8 minuti alla fine, dove la Salernitana è uscita fuori, cercando di premere nella nostra metà campo, ma per gran parte del primo tempo secondo me abbiamo fatto anche un bel calcio, abbiamo creato delle trame interessanti, cose sulle quali stiamo cercando di lavorare. Poi abbiamo avuto un secondo tempo dove chiaramente, giustamente, la Salernitana cercava di raggiungere il pareggio. Quindi in quei momenti lì cadono anche un po' di preoccupazioni tattiche e si pensa soprattutto ad offendere. Era il momento in cui noi dovevamo stare attenti, concentrati, chiudere bene gli spazi, per poi alternare alle ripartenze una gestione della palla. Non siamo riusciti moltissimo nei primi 20 minuti del secondo tempo, poi loro avevano speso anche tanto e siamo riusciti di nuovo a preparare meglio le giocate. Sono contento soprattutto poi anche per i ragazzi che sono entrati, perché è la dimostrazione di quello che gli dico: non siamo tutti alla stessa forma, perché ovviamente qualcuno arriva da qualche infortunio, qualcun altro si è appena aggregato, però la differenza si può fare anche in 20 minuti, quindi io sono contento che i ragazzi sanno che possono essere determinanti in qualsiasi momento".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.