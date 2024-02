Salernitana-Empoli 1-3: decide Niang nel finale. Nicola torna a Salerno e vince

Salernitana-Empoli apre la ventiquattresima giornata di Serie A. Ci provano i toscani dell'ex Nicola al 20' con Cerri che colpisce alto sopra la traversa. Presagio di un vantaggio che arriva al 23' su un cross deviato da Zanoli che termina in rete. Al 39' ci prova Dia che spreca malamente. Nel recupero Kastanos sfiora la rete con Caprile che gliela nega. Nella ripresa cambia la musica e al 69' Weissman pareggia di testa siglando il suo primo gol italiano. Al 88' rigore per i toscani con Niang che riporta in vantaggio i suoi. Nel recupero Cancellieri cala il tris