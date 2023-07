Psg, fatta per la cessione di Icardi: Mauro proseguirà con il Galatasaray. I dettagli

Punta di diamante della compagine di Buruk che ha sbaragliato la concorrenza nella scorsa Super Lig, conquistando meritatamente il ventitreesimo campionato della sua storia, il bomber argentino è considerato dal tecnico turco un tassello prezioso ed imprescindibile dal quale ripartire per comporre il proprio mosaico in vista del prossimo torneo. La vicenda si è conclusa in modo positivo. . Il Psg voleva monetizzare la straordinaria stagione del calciatore con una cessione a titolo definitivo, il Galatasaray desiderava patrimonializzare sotto il profilo tecnico e finanziario il bomber che ha griffato il trionfo della categoria con 22 gol. Il classe 1993 auspicava di proseguire la sua favola in rossogiallo, nell'ambito di un contesto ambientale e tattico ideale ad esaltarne le doti all'apice della sua maturità calcistica.