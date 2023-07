Bari, Nasti: “Mi ispiro a Icardi. Primo gol al San Nicola? Farò casino”

"Nella Primavera del Milan avevo fatto diciassette gol in 24 partite, un’esperienza che mi ha formato tanto. Poi a Cosenza ne ho fatti cinque in 27 gare, ero arrivato che ero un bambino e me ne sono andato da uomo. La mia prima esultanza al San Nicola? Non lo so, sicuramente farò casino (ride, ndr). Il mio attaccante preferito è Benzema, ma mi rivedo in Icardi. Sono contentissimo perché l’anno scorso ci ho giocato contro e si vedeva che la squadra giocasse bene. L’obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso. Io mi aspetto di fare un bellissimo campionato, perché abbiamo le qualità per farlo. Prima di venire ho parlato col direttore, mi ha detto che c’era un progetto importante. Io volevo alzare l’asticella. Questa è una piazza bellissima, non ho paura di niente. Menez? Ci ho parlato. È veramente un onore giocare con lui. Cercherò di rubargli qualche trucchetto in allenamento e riproporlo in partita".