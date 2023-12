Palermo, Gds: “Pacco di Natale ai rosa lo confeziona Marconi. Vittoria buttata via”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si focalizza sul rimpianto cocente che ha lasciato in dote la trasferta di Como. Ancora una volta, come al Tardini quindici giorni fa, il Palermo di Corini era praticamente ad un'inezia dal conquistare una vittoria pesantissima sul campo di una diretta concorrente. Risultati identici, 3-3 finale in Emila come in riva al lago, ma canovacci e prestazioni molto diverse da parte dei rosanero. Al cospetto della gara di Pecchia, una condotta battagliera ma esclusivamente conservativa stava sortendo, grazie alle magie da solista di Brunori ed alla stoccate di Segre, un successo figlio della resilienza, dell'abnegazione e dell'ardore agonistico nella strenua difesa in trincea, recupero escluso, della porta di Pigliacelli. Al Sinigaglia invece il Palermo si è ritrovato, giocando un primo tempo vicino alla perfezione, sciorinando personalità e buon calcio, reagendo al solito blackout di inizio ripresa con orgoglio e carattere, ma dilapidando tutto il bello del match con una clamorosa ingenuità di Marconi. "Il pacco di Natale al Palermo lo confeziona Marconi..." scrive il noto quotidiano regionale bollando come calcisticamente folle il gesto del centrale difensivo rosanero. Un pugnetto rifilato a Curto sullo stomaco, a gioco fermo, palla lontana ed in piena area di rigore. Sciocchezza fatale rilevata dall'onfield review al Var, con annessa espulsione del numero 15 e calcio di rigore per il Como trasformato al minuto novantadue da Verdi per il pari definitivo.