Corriere dello Sport: “Fabregas frena Corini, ma il Palermo ora c’è…”

Il secondo pareggio in trasferta consecutivo, cinque punti in tre gare, due successi sfumati nel recupero. Il Palermo di Corini dà segnali confortanti di ripresa, ma si morde le mani per i troppi punti persi per strada e le vittorie gettate letteralmente alle ortiche. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ripercorre il rocambolesco match del Sinigaglia, in cui la compagine di Corini ha sfoderato una buona prestazione, dominando il primo tempo, subendo il sorpasso del Como in avvio di ripresa, ribaltando ancora punteggio e squadra di Fabregas con le zuccate di Segre e Graves, regalando di fatto il rigore del pari firmato da Verdi ai lariani, complice una clamorosa leggerezza di Marconi. Il noto quotidiano sportivo nazionale evidenzia i rimpianti di un Palermo che avrebbe meritato la conquista dell'intera posta in palio per quanto mostrato sul rettangolo verde, ma anche la qualità della performance della formazione rosanero che cresce sul piano corale e della condizione dei singoli e sembra sulla buona strada per mettersi definitivamente la crisi alle spalle. Dopo Parma, giunge a Como l'ennesimo pari esterno contro una diretta concorrente per la promozione, ma la prova offerta al Sinigaglia contro la squadra di Fabregas ha valenza e spessore calcistico ben diversi rispetto al punto ottenuto al Tardini. Sebbene in entrambe le occasioni, il Palermo abbia dilapidato il successo maldestramente nei minuti di recupero. Corini dovrà adesso fare a meno di Marconi, Coulibaly, Gomes e forse anche Lucioni nel boxing day di martedì 26 dicembre contro la Cremonese di Stroppa.