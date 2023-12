Segre: “Idolo a Palermo? I tifosi se lo meritano. Siamo usciti dal periodo negativo”

Terzo gol in tre partite per Segre che però esulta solo a metà visto il pareggio del Como contro il suo Palermo. Il pensiero dell'ex Torino.

Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, è intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro il Como, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia" e terminata con il risultato di 3-3. Terzo gol in tre partite per l'ex Torino, con un totale di quattro reti in questo campionato di Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni: