Como-Palermo, Fabregas: “Avremmo meritato di più. Noi meglio nel secondo tempo e…”

Fabregas commenta così in sala stampa il pareggio del suo Como in extremis contro il Palermo per un emozionante 3-3.

Mediagol ⚽️

"Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, non siamo riusciti ad esprimere il nostro calcio. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio". Lo ha detto Cesc Fabregas, tecnico del Como intervenuto in sala stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia", terminata con il risultato di 3-3.

"Peccato non aver vinto, avremmo meritavamo di più. È stata la mia prima esperienza come allenatore e sono cresciuto tanto in queste settimane in cui ho fatto undici punti, non male ma potevamo fare meglio. Si sente una grande adrenalina in panchina e sono cresciuto tanto, però bisogna sempre essere esigenti e voler migliorare. Roberts? L'ho conosciuto da poco, una scelta della società: io sono qui per aiutare. Sarà il benvenuto, vogliamo solo il bene del Como. La squadra ha una buona mentalità".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.