Morte Maradona, Diego Junior ha il Covid ma vuole lasciare l’ospedale: il suo messaggio su Instagram

Diego Armando Maradona si è spento all’età di 60 anni.

El Pibe de Oro è deceduto nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa subito qualche settimana fa. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico e delle ambulanze che sono giunte immediatamente nella sua abitazione.

L’inaspettata morte del campione argentino ha sconvolto e distrutto l’intero mondo del calcio. Una perdita dura e difficile da accettare, anche e soprattutto per la sua famiglia. Il figlio, Diego Maradona Junior – che è riuscito ad abbracciare suo padre dopo una ‘battaglia’ durata anni -, non riesce a darsi pace; a complicare la situazione si aggiunge il Coronavirus. Da giorni, infatti, il ragazzo è ricoverato a causa di complicazioni respiratorie dovute al Covid-19, ma alla notizia della morte di suo padre, nessuno ha potuto tenere a bada la sua volontà: vuole andare in Argentina a salutarlo. Stando a quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il figlio del Pibe de Oro, avrebbe chiesto ai medici di poter essere dimesso dall’ospedale di Cotugno, dove è in cura, per riuscire a dare l’ultimo bacio al grande Maradona: “Io firmo per uscire. Voglio andare a dare l’ultimo bacio a papà”, sarebbero queste le sue parole a seguito della tragica notizia.

Nel frattempo, sul proprio account Instagram, Diego Junior ha voluto ricordare Maradona con semplici ma importantissime parole: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”.

Di seguito, il post in questione.