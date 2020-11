Maradona, la conferma del sindaco De Magistris: “Ecco come si chiamerà lo stadio di Napoli”

“Maradona non va banalizzato solo con il calcio. È stato un uomo buono, molti ne hanno approfittato”.

Lo ha detto Luigi De Magistris, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’. Il sindaco di Napoli è tornato a parlare a seguito della tragica notizia della morte di Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro si è spento nella giornata di ieri, mercoledì 25 novembre, nella sua casa in Argentina, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta, con cardiomiopatia dilatativa, provocata da un edema polmonare acuto (QUI L’ESITO DELL’AUTOPSIA). Il campione argentino aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre.

“Lui non è raggiungibile da parte di nessuno. Ha saputo interpretare l’unione indissolubile tra città e squadra. Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona. Lo vuole il popolo, ieri è stata una voce unanime. Diego ha la capacità di unire tutti i napoletani. Napoli e Maradona, l’umiltà, la forza, la straordinaria potenza della nostra città che in alcuni momenti si deve aggrappare ad un punto di riferimento. E’ stato grande non solo attraverso il pallone ma anche per la sua capacità di intercettare un sentimento popolare, un uomo che sapeva cosa fosse la sofferenza. Ha interpretato la sete di giustizia. La sua vita è stata Sud, riscatto, orgoglio. Napoli sembrava non potesse mai arrivare nell’olimpo del calcio, grazie a lui è successo”, sono state le sue parole.