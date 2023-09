Milan-Newcastle, Tonali: “Giorno indimenticabile. Difficile giocare contro i rossoneri”

Ottimo pareggio in trasferta all'esordio contro il Milan per il Newcastle di Eddie Howe . La formazione rossonera nonostante il dominio non è riuscita a segnare. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di SkySport l'ex rossonero Sandro Tonali . Di seguito le dichiarazioni:

IL RITORNO A SAN SIRO -"La giornata della partita è diversa, ci sono meno tempi morti ed è passata più veloce già da ieri sera. Me la sono goduta tutta, è stata una giornata che ricorderò per sempre. Non posso nascondere la passione per questa squadra, è inutile e brutto per me stesso cambiare o nascondere questa passione che ho. E' un girone complicato, il più complicato perché possiamo giocarcela tutti e avevamo il primo obiettivo di non subire gol. Dopo abbiamo avuto una grande occasione dove potevamo segnare, abbiamo fatto una partita positiva e siamo stati compatti".