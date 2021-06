Italia-Galles, Pessina: “Sognavo una cosa del genere. Gasp? C’è tanto di lui”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Atalanta, Matteo Pessina

"Potevo solo sognare una cosa del genere. La partita perfetta, quella che tutti si immaginano, decidere una partita della Nazionale, in una squadra così forte. Non dormirò per qualche settimana. Oggi Mancini ha detto la formazione, venendo allo stadio, io ero lì sulle spine ma mi sono preparato alla stessa maniera. Questa squadra è bellissima e fortissima perché chi va in campo dà il 100%, il mister trasmette fiducia a tutti. Chi giocherà farà bene. C'è tanto Gasperini nelle mie prestazioni, l'ho sentito quando sono stato convocato. In alcuni modi il gioco dell'Italia rispecchia quello che facciamo all'Atalanta. Premio di migliore in campo? Giusto darlo a Chiesa perché non potevate darne due".